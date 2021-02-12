Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 февраля 2021 года выросло до 265,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 265 тыс. 284 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 254 тыс. 032 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1964 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1830 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1733 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 839 тестов. Всего в стране проведено 4 млн. 643 тыс. 526 тестов.