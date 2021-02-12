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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД $1,2 МЛРД
14:17 12.02.2021
За 2020 год в реальный сектор экономики (кроме банков) Минской области иностранные инвесторы вложили $1209,2 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (28,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (15,2%), Швейцарии (4,7%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $670,8 млн, или 55,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2020 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж $343,1 млн инвестиций.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (75,4% от всех направленных инвестиций), Сингапура (7,5%), Украины (5,7%).
На долю прямых инвестиций приходилось 98,7% всех направленных инвестиций за рубеж.
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