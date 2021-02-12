ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД $1,2 МЛРД

14:17 12.02.2021 За 2020 год в реальный сектор экономики (кроме банков) Минской области иностранные инвесторы вложили $1209,2 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (28,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (15,2%), Швейцарии (4,7%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $670,8 млн, или 55,5% от всех поступивших иностранных инвестиций. За 2020 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж $343,1 млн инвестиций. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (75,4% от всех направленных инвестиций), Сингапура (7,5%), Украины (5,7%). На долю прямых инвестиций приходилось 98,7% всех направленных инвестиций за рубеж.