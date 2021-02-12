В 2021 году в Бешенковичах планируется построить жилой дом на 40 квартир, в котором отопление, горячее водоснабжение и приготовление еды будут обеспечиваться за счет электроэнергии, пишет газета «Витебские вести».

По словам начальника управления капитального строительства Бешенковичского района Юрия Кисленка, сейчас идет проектирование будущего здания, в котором установят лифт. Согласно новой строительной норме «Жилые строения», все дома, в том числе малоэтажные, теперь должны быть ими оборудованы.

Сдача нового дома в эксплуатацию запланирована на ноябрь. Параллельно начнется проектирование и строительство еще одного такого дома в райцентре.