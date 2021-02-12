В Витебской области сумма поступивших в бюджет акцизов за январь-декабрь 2020 года составила 333,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это на 17,4 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса, объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Беларуси либо ввозимые на территорию Республики Беларусь.

Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.