Суммарный объем поступивших в СЭЗ «Гродноинвест» иностранных инвестиций в 2020 году составил $322 млн.

Как сообщает сайт СЭЗ, за пять лет показатель увеличился в 4 раза. С момента создания СЭЗ «Гродноинвест» в 2002 году ее резидентами накоплено более $992 млн иностранных инвестиций.

По итогам 2020 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» привлекли $74,4 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе. По сравнению с прошлым годом показатель вырос в 2 раза. Доля СЭЗ «Гродноинвест» в областном показателе составила 77%.

В 2020 году ключевыми инвесторами выступили Международные организации, в частности Европейский банк реконструкции и развития, которые инвестировали свыше $130 млн. В топ-5 также вошли Нидерланды ($46,2 млн), Россия ($45,9 млн), Австрия ($45,7 млн) и Кипр ($29,4 млн). В 2020 году впервые привлечены инвестиции из Словакии и Ирландии. Всего география насчитывает 20 стран, включая ОАЭ, Германию, Великобританию, Польшу, Украину и др.

В 2020 году резиденты СЭЗ «Гродноинвест» инвестировали в основной капитал $91,1 млн. Наибольший объем приходится на индустриальные площадки СЭЗ в Сморгони ($48,1 млн), Мостах ($17,6 млн) и Гродно ($14,5 млн).