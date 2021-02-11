На 1 января 2021 г. численность индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах, составила 269 501 человек и увеличилась за 2020 год на 12 501 человека, или на 4,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, этой категорией плательщиков в бюджет уплачено 628,0 млн рублей (доля в общей сумме доходов – 2,3%). В расчете на одного индивидуального предпринимателя в целом по республике размер поступлений составил 2,3 тыс. рублей.

Наибольший вклад в формирование доходов бюджета обеспечили индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, поступления которых составили 361,1 млн рублей, или 57,5% в общей сумме платежей этой категории плательщиков. В сопоставимых ценах их платежи превысили уровень 2019 года на 8,1%.

В разрезе видов платежей, уплачиваемых плательщиками, применяющими данный режим налогообложения, 87,2%, или 315,0 млн рублей, составляют поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения и 9,9%, или 35,8 млн рублей – по налогу на добавленную стоимость, в том числе уплачиваемому при ввозе товаров с территории государств-членов ЕАЭС – 11,0 млн рублей.

В сопоставимых ценах поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения увеличились на 8,4%, по налогу на добавленную стоимость – на 6,5%.

От индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, в бюджет поступило 111,1 млн рублей, или 17,7% в общей сумме платежей этой категории плательщиков.

Основной объем поступлений от данных плательщиков сформирован за счет уплаты единого налога – 88,1 млн рублей (79,3% в сумме платежей от индивидуальных предпринимателей, применяющих данный режим налогообложения) и налога на добавленную стоимость, уплачиваемого при ввозе товаров с территории государств-членов ЕАЭС – 15,5 млн рублей (14%).

Поступления в бюджет доплаты единого налога в результате превышения валовой выручки над сорокакратной суммой данного налога составили 34,8 млн рублей, что превышает уровень 2019 года на 48,2%. Удельный вес доплат в общей сумме единого налога составил 39,4%.

Индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками подоходного налога от предпринимательской деятельности, в бюджет уплачено 155,7 млн рублей, или 24,8%.

В указанной сумме поступлений 52,6%, или 81,9 млн рублей, составляют платежи по подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности и 36,4%, или 56,7 млн рублей, – по налогу на добавленную стоимость.