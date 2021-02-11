В целях вовлечения объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот во всех регионах Беларуси создано 9 центров поддержки технологий и инноваций, при этом 7 из них в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, в 2020 году отмечена позитивная тенденция роста в сравнении с 2019 годом по количеству поданных заявок на патенты.

Так, на 6,4% увеличилось число заявок на выдачу патентов на изобретения от национальных заявителей, на 5% - на регистрацию товарных знаков по национальной процедуре и на 19% возросло количество заявок, подаваемых национальными заявителями по процедуре международной регистрации товарных знаков.

По общему показателю сбора авторского вознаграждения было отмечено снижение на 19,5% в связи с пандемией (в основном за счет снижения сбора в сфере публичного исполнения). Потому основные усилия были направлены именно на высокотехнологичный сегмент авторского права, к которому относятся IP-телевидение, ОТТ-технологии, иное сообщение в интернете. По указанным направлениям наблюдался существенный рост.

Положительная динамика была зафиксирована в деятельности, направленной на коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности. Так, через проект «Биржа интеллектуальной собственности», на которой по состоянию на 1 января 2021 г. размещено 678 коммерческих предложений на объекты права промышленной собственности, в 2020 году заключено более 20 лицензионных договоров.

В 2020 году проделана значительная работа по внесению изменений в Налоговый кодекс, предусматривающих ряд мер финансового стимулирования заявителей к подаче заявок на получение патентов, свидетельств на объекты права промышленной собственности (размер патентных пошлин снижен на 30%), стимулирования инновационной активности научных организаций.

На базе Национального центра интеллектуальной собственности в 2020 году проведено 14 обучающих курсов, разработан и внедрен новый обучающий курс, организовано 3 мероприятия международного уровня и 10 международных мероприятий в онлайн-режиме в сфере ИС. Организован и проведен в гибридном формате международный форум «Антиконтрафакт». Необходимо отметить, что это был единственный международный форум, проведенный в 2020 году на территории Евразийского экономического пространства.