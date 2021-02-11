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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МОНИТОРИТ АПТЕЧНУЮ СЕТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБОСНОВАННОСТИ РОСТА ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА
10:57 12.02.2021
Комитет государственного контроля проводит мониторинг аптечной сети по вопросу обоснованности роста цен на лекарства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, проверки проходят как в государственных, так и в частных аптеках во всех регионах республики с участием работников Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Мингорисполкома и Федерации профсоюзов Беларуси.
В ходе мониторинга изучается информация по вопросу обоснованности роста цен на отечественные и импортные лекарственные препараты в связи с изменением налогового законодательства.
Также анализируется информация о формировании стоимости лекарств у отечественных производителей и импортеров данной продукции.
«Комитет госконтроля рекомендует аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально-значимые лекарства, не дожидаясь предписаний проверяющих», - говорится в сообщении ведомства.
По выявленным фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты КГБ обещает дать соответствующую оценку.
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