|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛИ ЗА ЯНВАРЬ НА 1,8%
10:52 12.02.2021
В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в январе 2021 года к январю 2020 года составил 7,5%.
Непродовольственные товары в январе 2021 года подорожали по сравнению с декабрем на 1,3%. При этом годовой рост цен за январь составил 8,4%.
Цены на услуги в январе 2021 года выросли по сравнению с декабрем на 0,6%, годовой рост цен на услуги за январь составил 8,7%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2021
Курсы в банках
на 12.02.2021
Конвертация в банках
на 12.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте