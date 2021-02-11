В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в январе 2021 года к январю 2020 года составил 7,5%.

Непродовольственные товары в январе 2021 года подорожали по сравнению с декабрем на 1,3%. При этом годовой рост цен за январь составил 8,4%.

Цены на услуги в январе 2021 года выросли по сравнению с декабрем на 0,6%, годовой рост цен на услуги за январь составил 8,7%.