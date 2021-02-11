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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕСЯТЬ КРУПНЕЙШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ПЕРЕЧИСЛИЛИ В БЮДЖЕТ 346 МЛН РУБЛЕЙ
09:45 12.02.2021
Десять крупнейших организаций Брестской области в 2020 году перечислили в бюджет 346 млн рублей, что составляет свыше 21% от доходов региона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, как и в 2019 году, лидерами «десятки» остаются ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» и РУП «Брестэнерго». Их платежи составили около 11% от бюджета области.
Весомый вклад в копилку бюджета также внесли Брестский филиал РУП «Белтелеком», СП «Санта-Бремор» ООО, СП ОАО «Брестгазоаппарат», РУПП «Гранит», КУПП «Маньковичи», РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт», УП «Брестоблгаз», УП «Торговый дом «Лагуна».
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