За 2020 год в реальный сектор экономики (кроме банков) Беларуси иностранные инвесторы вложили $8,7 млрд (в 2019 году - $10 млрд). Об этом сообщает Национальный статкомитет.

Таким образом, иностранные инвестиции в прошлом году снизились на 13%.

Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (41,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (9,4%), Австрии (7,4%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (6,8%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $6 млрд, или 69,2% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2020 год организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $4,9 млрд.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (66% от всех направленных инвестиций), Украины (9%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (8%), Ирландии (6,1%).

На долю прямых инвестиций приходилось 88,7% всех направленных инвестиций за рубеж.