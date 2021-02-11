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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В БЕЛАРУСЬ СОКРАТИЛИСЬ В 2020 ГОДУ НА 13%
09:30 12.02.2021
За 2020 год в реальный сектор экономики (кроме банков) Беларуси иностранные инвесторы вложили $8,7 млрд (в 2019 году - $10 млрд). Об этом сообщает Национальный статкомитет.
Таким образом, иностранные инвестиции в прошлом году снизились на 13%.
Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (41,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (9,4%), Австрии (7,4%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (6,8%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $6 млрд, или 69,2% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2020 год организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $4,9 млрд.
Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (66% от всех направленных инвестиций), Украины (9%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (8%), Ирландии (6,1%).
На долю прямых инвестиций приходилось 88,7% всех направленных инвестиций за рубеж.
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