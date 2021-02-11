Филиалом «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» в 2020 году план освоения инвестиций выполнен на 122,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС РУП «Минскэнерго», общий объем инвестиций составил 16 972 тыс. белорусских рублей (при плане 13 900 тысяч рублей).

Для бесперебойного электроснабжения города Червеня в эксплуатацию введено четыре объекта: модернизация воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от ТП (трансформаторной подстанции) 10 кВ, ВЛ 0,38 кВ от комплектной трансформаторной подстанции №13, ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №12, ВЛ 0,38 кВ от ТП 10 кВ №312.

Два объекта введено и в рамках реализации госпрограммы «Комфортное жилье благоприятная среда на 2016-2020 годы: реконструкция ВЛ 0,38 кВ и подстанции10/0,4кВ н.п. Студёнка Смолевичского района, а также ВЛ 10 кВ №560 подстанции Якшицы Березинского района.

Кроме того, двенадцать объектов введено филиалом и по программе строительства объектов инженерной инфраструктуры (сети электроснабжения) для районов жилой застройки.

В 2020 году филиал «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» уделял значительное внимание и развитию электрических сетей. За минувший год филиалом введен в эксплуатацию после строительства и реконструкции 41 объект в том числе – 131,337 км линий электропередачи напряжение 0,4-10 кВ.