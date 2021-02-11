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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА БОЛЬШОЙ ПАРТИИ КУХОННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ НА 60 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:35 11.02.2021
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, грузовой автомобиль DАF следовал из Литвы в Россию. Согласно сведениям в представленных для оформления водителем документах, гражданином Литовской Республики, в грузовом отсеке автопоезда перевозились 87 кухонных вентиляторов.
При досмотре таможенники обнаружили, что по факту в авто находится почти 300 единиц вытяжных, канальных и высокотемпературных вентиляторов, предназначенных для кухонной техники и мебели. Почти в два раза от заявленного отличался и вес товара. При этом ни одна модель вентиляторов не была указана в сопроводительных документах.
Общая стоимость товара составила порядка 60 тыс. рублей.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 30% базовых величин.
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