Белорусская железная дорога (БЖД) реализовала свыше 15 млн билетов за 10 лет работы онлайн-системы продажи проездных документов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, опытная эксплуатация данной онлайн-системы на сайте дороги началась 10 февраля 2011 г. Вместе с расписанием движения поездов пассажирам стала доступна информация о стоимости проезда, наличии свободных мест в вагонах, а самое главное – появилась возможность приобрести билет на международный или внутриреспубликанский маршрут с оплатой через систему интернет-банкинга.

Первоначально после оплаты через интернет пассажир получал 14‑значный код, по которому в кассе необходимо было оформить проездной документ на бланке. Значительно упростило процесс онлайн-покупки введение системы электронной регистрации, появление возможности выбрать место на схеме вагона, введение оплаты через платежные системы ЕРИП и ASSIST, а также запуск обновленного раздела «Услуги пассажирам» pass.rw.by и официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд».

С декабря 2019 года Белорусская железная дорога внедрила возможность покупки электронных билетов и на поезда с ненумерованными местами – городских линий и региональных линий экономкласса. За первый год работы данной опции ей воспользовались 600 тысяч пассажиров. Удобно и то, что сегодня электронные билеты на поезда с ненумерованными местами можно оформить не только с указанием документа, удостоверяющего личность, но и просто на номер мобильного телефона. Также пассажиры городских линий и региональных линий экономкласса, которые ежедневно совершают поездки по одному и тому же маршруту (к примеру, на работу и обратно), могут заранее оформить поездку без указания даты с последующей активацией электронного билета перед посадкой в поезд.

В 2011 году за первые полгода после начала онлайн-продаж новой услугой воспользовались более 3000 человек. В 2021-м столько же электронных билетов покупают менее чем за половину суток работы белорусской магистрали. По итогам января 2021 года 43% билетов на поезда с нумерованными местами приобрели через интернет.