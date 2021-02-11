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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОДТОВАРЫ В ЯНВАРЕ ПОДОРОЖАЛИ НА 1,3%
17:08 11.02.2021
Продовольственные товары в Минске в январе 2021 года подорожали по сравнению с декабрем 2020 года на 1,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен на продтовары в январе 2021 года составил 5,7%.
Непродовольственные товары в январе 2021 года подорожали по сравнению с декабрем на 1,3%, а рост цен в январе 2021 года к январю 2020 года составил 9,9%.
Цены на услуги в январе 2021 года снизились по сравнению с декабрем на 0,2%. При этом годовой рост цен на услуги в январе 2021 года составил 7,3%.
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