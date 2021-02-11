Продовольственные товары в Минске в январе 2021 года подорожали по сравнению с декабрем 2020 года на 1,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен на продтовары в январе 2021 года составил 5,7%.

Непродовольственные товары в январе 2021 года подорожали по сравнению с декабрем на 1,3%, а рост цен в январе 2021 года к январю 2020 года составил 9,9%.

Цены на услуги в январе 2021 года снизились по сравнению с декабрем на 0,2%. При этом годовой рост цен на услуги в январе 2021 года составил 7,3%.