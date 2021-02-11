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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА ГОМЕЛЬЩИНЫ БОРЕТСЯ С ЗАНАВОЖЕННОСТЬЮ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ


16:41 11.02.2021

Органы прокуратуры Гомельской области совместно с другими контрольно-надзорными службами провели проверки в сфере АПК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ходе проверок выявлены случаи, когда аграрные предприятия региона не выполняли в полном объеме ветеринарно-санитарные правила и технологические регламенты при выращивании молодняка животных, не обеспечивали его сохранность, допускали непроизводительное выбытие телят.

Распространенными в области названы такие нарушения условий содержания скота, как отсутствие подстилочного материала, занавоженность помещений, сырость, сквозняки, отсутствие в достаточном количестве кормов, воды для питья, здесь же перемерзание водопроводных систем и поилок.

В частности, прокуратуры Гомельской области и Речицкого района, а также главный ветврач района проверили, как сельхозпредприятия организовали работу своих животноводческих объектов.

При обследовании молочно-товарных ферм и помещений для содержания телят КСУП «Агрокомбинат «Холмеч», филиала «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», КСУП «Фрунзе-Агро» прокуроры увидели неочищенные от продуктов жизнедеятельности животных территории, замерзшую в поилках воду, многочисленные зоны неостекленных проемов в комплексах, а также места беспрепятственного доступа на территорию МТФ посторонних лиц. Установили недоработки и при организации машинного доения крупнорогатого скота.

Аналогичные нарушения обнаружены в КСУП «Круговец» и КСУП «Оборона» Добрушского района, КСУП «Вежны» Светлогорского района, ОАО «Бумажкова-Агро» и ОАО «Ломовичи» Октябрьского района, ОАО «Совзхоз-комбинат «Сож» Гомельского района.

По требованию органов прокуратуры администрация животноводческих объектов восстановила подачу водоснабжения, приняла меры к надлежащему содержанию скота и утеплению помещений, в которых содержались животные.
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