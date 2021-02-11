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ЭКОНОМИКА РБ
УСКОРЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ В НАЦБАНКЕ БЕЛАРУСИ СЧИТАЮТ ВРЕМЕННЫМ ЯВЛЕНИЕМ
16:09 11.02.2021
В январе 2021 г. годовой прирост потребительских цен в Беларуси составил 7,7%.
Как отмечается в обзоре Национального банка, «ускорение инфляции является временным и во многом обусловлено отменой льгот по НДС на ряд продовольственных и детских товаров, лекарственные средства и медицинские изделия».
Относительно декабря 2020 г. потребительские цены в январе 2021 г. выросли на 1,1%.
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