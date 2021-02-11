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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НАЗНАЧИЛА 13 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА МАРТОВСКИЕ ПРАЗДНИКИ


15:42 11.02.2021

Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в дни мартовских праздников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с учетом повышенного спроса пассажиров на перевозки с 5 по 8 марта 2021 года БЖД назначила 13 дополнительных поездов в межрегиональном и региональном сообщении, которые будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-Гомель, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Полоцк-Минск, Гомель-Могилев, Минск-Светлогорск, Орша-Кричев.

С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока наибольшее количество поездов предусмотрено на 8 марта.

В связи с этим скорректирован график движения отдельных поездов.

Так, поезда № 682/681 Брест-Минск, № 667/646 Минск-Брест, № 678 Коммунары-Орша, № 683 Гомель-Минск, № 747 Гомель-Минск, № 697/698 Гомель-Витебск, №676/675 Брест-Гомель и № 859/860 Минск-Пинск назначены в обращение на 8 марта вместо 7 марта 2021 года. Поезда № 684 Минск-Гомель и № 697/698 Витебск-Гомель будут курсировать по Белорусской железной дороге 9 марта вместо 8 марта 2021 года.

В БЖД напомнили, что продажа проездных документов на поезда межрегиональных линий осуществляется за 45 суток, а на поезда региональных линий бизнес-класса за 20 суток до отправления поезда.
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