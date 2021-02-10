Потребительские цены в Минской области в январе 2021 года выросли по сравнению с декабрем 2020 года на 1,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года цены рванули вверх на 8,1%.

Продовольственные товары в январе 2021 года подорожали по сравнению с декабрем на 1,5%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в январе составил 7,3%.

Цены на непродовольственные товары выросли в январе текущего года на 1,5%. При этом рост цен на непродовольственные товары в январе 2021 года к январю 2020 года составил 9,3%.

Стоимость услуг в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросла на 0,4%. В январе 2021 года цены на услуги по сравнению с январем 2020 года подскочили на 8,7%