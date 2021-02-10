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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛИ НА 1,5%
15:18 11.02.2021
Потребительские цены в Минской области в январе 2021 года выросли по сравнению с декабрем 2020 года на 1,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года цены рванули вверх на 8,1%.
Продовольственные товары в январе 2021 года подорожали по сравнению с декабрем на 1,5%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в январе составил 7,3%.
Цены на непродовольственные товары выросли в январе текущего года на 1,5%. При этом рост цен на непродовольственные товары в январе 2021 года к январю 2020 года составил 9,3%.
Стоимость услуг в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросла на 0,4%. В январе 2021 года цены на услуги по сравнению с январем 2020 года подскочили на 8,7%
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