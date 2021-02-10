В белорусских медицинских университетах проходит предварительное распределение выпускников 2021 года. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, в среду, 10 февраля, прошла процедура в БГМУ. Первыми, процедуру определения места прохождения интернатуры и первого рабочего места, прошли студенты 6-го курса лечебного факультета и 5-го курса фармацевтического факультета.

В заседании комиссии приняли участие начальник главного управления организационно-кадровой работы Минздрава Ольга Колюпанова, руководство университета, представители управлений здравоохранения и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, научно-практических центров и т. д.

Через несколько месяцев, сдав государственные экзамены, студенты станут врачами-интернами, дипломированными специалистами.

При распределении члены комиссии учитывали и рейтинг без пяти минут выпускников, и их участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, и пожелания ребят.

Окончательное распределение состоится в марте. На нем по традиции присутствует министр здравоохранения Беларуси.