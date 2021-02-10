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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 230 ОБЪЕКТОВ ГОСИМУЩЕСТВА ПЛАНИРУЮТ ВОВЛЕЧЬ В ХОЗОБОРОТ В 2021 ГОДУ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
13:41 11.02.2021
В Гомельской области в 2021 году планируют вовлечь в хозяйственный оборот 229 неиспользуемых или неэффективно используемых объектов государственного имущества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, половина из них подлежит продаже.
В 2020 году результативность продаж составила 50%. Реальные резервы повышения эффективности продаж есть: это активная работа с покупателями, поиск заинтересованных, инициативных предпринимателей по месту расположения объекта, широкая реклама, оперативное снижение цены (вплоть до базовой величины), продажа объектов с возможностью реконструкции под жилье и другие меры.
В планы по сносу на этот год включено 64 объекта -– это в два раза меньше, чем в 2020-м. В прошлом году в регионе намеревались вовлечь и снести 278 неиспользуемых объектов коммунальной собственности. Фактически вовлечено и снесено 205. Снова задействованы в хозяйственном обороте балансодержателями 47 неиспользуемых объектов.
Кроме того, доля неиспользуемых и законсервированных площадей по сравнению с 2016 годом снизилась на 1,5% и по итогам 2020 года составила 2,21%. Сегодня это самый низкий показатель в стране.
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