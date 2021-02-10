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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 263,5 ТЫС.


13:06 11.02.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 февраля 2021 года выросло до 263,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 263 тыс. 551 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 252 тыс. 068 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1990 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1820 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1692 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 615 тестов. Всего в стране проведено 4 млн. 624 тыс. 687 тестов.
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