Областные комитеты государственного контроля проводят в феврале 2021 года «горячие линии» на тему долгостроев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете 7госконтроля, жители регионов страны могут сообщить в КГК о незавершенных строительством объектах, их состоянии, в том числе с точки зрения безопасности и сохранности. Предлагается высказать мнение о причинах, способствовавших появлению долгостроев – объектов жилищного и промышленного строительства. Цель проведения «горячих линий» – анализ принимаемых мер по сокращению количества объектов сверхнормативного строительства.

Так, Комитет госконтроля Витебской области организует работу «горячей линии» 12 и 15 февраля с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам 8 (0212) 37-62-91, 8 (0212) 37-61-89.

В Комитете госконтроля Могилевской области «горячая линия» запланирована на 15 февраля. Информацию о долгостроях можно сообщить с 10.00 до 13.00 по телефонам 8 (0222) 62-60-58, (80222) 62-45-99 в Могилеве, 8 (0225) 76-50-57 в Бобруйске, 8 (02241) 64-184 в Кричеве.

Жители Гродненской области могут обратиться в областной комитет госконтроля 16 февраля в рабочее время по телефону 8 (0152) 79-88-33.

«Горячая линия» Комитета госконтроля Гомельской области состоится 19 февраля с 11.00 до 12.30 по телефонам 8 (0232) 23-83-88, 8 (0232) 23-83-97.

На «горячую линию» Комитета госконтроля Брестской области, которая прошла 10 февраля, поступило три обращения. Два человека рассказали о нарушениях при строительстве жилых домов в Кобрине и Бресте. Еще одно обращение касалось судьбы здания участковой больницы в д. Лахва Лунинецкого района, проданного в 2011 году за 1 базовую величину, также качества ремонтных работ в сельском Доме культуры, расположенном в этом населенном пункте.

Комитет госконтроля Минской области провел «горячую линию» на тему долгостроев 3 февраля. Всего поступило 12 обращений, в том числе от жителей Столбцовского района – 4, Крупского района – 3, Логойского, Копыльского, Борисовского и Червенского районов – по одному, а также одно обращение от жительницы Осиповичского района. Обращения направлены в Минский и Могилевский облисполкомы для рассмотрения в пределах компетенции, они остаются на контроле в областном КГК.