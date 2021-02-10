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ЭКОНОМИКА РБ
К 2025 ГОДУ В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ВЫЙТИ НА УРОВЕНЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН-ЛИДЕРОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
12:19 11.02.2021
К 2025 году в Беларуси хотят выйти на уровень инновационного развития стран-лидеров Восточной Европы. Об этом сообщил 10 февраля председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на заседании итоговой коллегии ГКНТ.
Мы ставим большие цели на пятилетку. Новая Государственная программа инновационного развития на 2021-2025 годы полностью нацелена на решение задач … к 2025 году выйти на уровень инновационного развития стран-лидеров Восточной Европы. Намерены значительно продвинуться в таких областях, как инновационное здравоохранение, биотехнологии, национальный электротранспорт, умные города. Не останется без внимания и развитие традиционных отраслей – машиностроение, химическая промышленность, транспорт и, несомненно, сельское хозяйство», – подчеркнул Александр Шумилин.
По его словам, в следующей пятилетке предстоит провести системную работу по наращиванию вклада науки в инновационное развитие экономики.
Так, в текущем году предполагается достичь следующих напряженных значений основных показателей инновационного развития: удельного веса инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций обрабатывающей промышленности на уровне 19,5%; удельного веса инновационно-активных организаций обрабатывающей промышленности – 27,5%; доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта – 33,5%, а также создать и модернизировать более 1,4 тысячи рабочих мест. Кроме того, предполагается от количественных показателей перейти к качественной составляющей их выполнения. В частности, рост показателя доли новой для внутреннего или мирового рынка продукции необходимо увеличить с 45% в 2021 году до 54% в 2025 году.
В новой пятилетке предусмотрен также рост доли организаций, осуществляющих процессные инновации, с 26,5% в 2021 году до 35% в 2025 году.
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