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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» УДОСТОЕНО СЕРТИФИКАТА ВСЕМИРНОГО ПОЧТОВОГО СОЮЗА
11:43 11.02.2021
Республиканскому унитарному предприятию «Белпочта» присвоен сертификат Всемирного почтового союза уровня А (золотого) в области управления качеством международной почтовой службы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», аттестация проводилась в рамках сертификационного аудита в области управления качеством международной почтовой службы, в результате которого, эксперты высоко оценили деятельность предприятия, отметили стремление к оптимизации и совершенствованию производственных процессов, высокий уровень развития взаимоотношений с таможенными органами, внутренними и иностранными авиаперевозчиками.
Особой оценки был удостоен коллектив предприятия, его высокий уровень профессионализма, вовлеченность сотрудников в деятельность. Аудиторы отдельно отметили сплоченность коллектива и преданность общему делу.
По итогам проведенного мероприятия Международным бюро Всемирного почтового союза было принято решение о присвоении сертификата уровня А (золотого) в области управления качеством международной почтовой службы.
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