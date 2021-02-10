Республиканскому унитарному предприятию «Белпочта» присвоен сертификат Всемирного почтового союза уровня А (золотого) в области управления качеством международной почтовой службы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», аттестация проводилась в рамках сертификационного аудита в области управления качеством международной почтовой службы, в результате которого, эксперты высоко оценили деятельность предприятия, отметили стремление к оптимизации и совершенствованию производственных процессов, высокий уровень развития взаимоотношений с таможенными органами, внутренними и иностранными авиаперевозчиками.

Особой оценки был удостоен коллектив предприятия, его высокий уровень профессионализма, вовлеченность сотрудников в деятельность. Аудиторы отдельно отметили сплоченность коллектива и преданность общему делу.

По итогам проведенного мероприятия Международным бюро Всемирного почтового союза было принято решение о присвоении сертификата уровня А (золотого) в области управления качеством международной почтовой службы.