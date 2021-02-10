Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по итогам января сумма сделок с этой продукцией увеличилась в 10 раз и составила $5,3 млн.

Рост экспортных продаж обусловлен повышенным интересом к биржевой площадке со стороны российских торговых и строительных компаний, а также готовностью белорусских продавцов заключать долгосрочные контракты на большие объемы.

«После того как Украина ввела антидемпинговую пошлину и фактически закрыла свой рынок для белорусского цемента, приоритетным направлением экспорта стала Российская Федерация. По итогам прошлого года на Россию пришлось 76% от всего цемента, реализованного через биржевую площадку, а в экспортных торгах сейчас регулярно участвуют не менее 8 российских компаний. Одновременно изменилась и сбытовая политика отечественных экспортеров. В результате, если раньше на торгах закупались относительно небольшие объемы цемента, то сегодня есть заинтересованность в крупных поставках по годовым контрактам», – отметили в пресс-службе БУТБ.

Помимо России, белорусский цемент поставляется и в Европейский союз, пока преимущественно в Польшу и страны Балтии. Причем в ближайшее время на этих рынках также ожидается рост спроса на продукцию отечественной цементной отрасли.

«Цемент – сезонный товар, и в зимний период объемы продаж заметно сокращаются. В преддверии начала очередного строительного сезона европейские покупатели уже проявляют активный интерес к выставляемым на продажу лотам. Если эта тенденция сохранится, у белорусских экспортеров, использующих биржевую площадку, появится хорошая возможность превзойти показатели прошлого года», – считают в БУТБ.