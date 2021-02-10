В рамках Государственной программы инновационного развития (ГПИР) в 2020 году выполнялось 89 проектов по созданию новых производств, реализация еще 37 проектов завершена в 2016-2019 годах. Об этом сообщил 10 февраля председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на заседании итоговой коллегии ГКНТ.

По его словам, всего на реализацию проектов в 2016-2020 годах направлено 11,5 млрд рублей, из которых более 70% – иностранные инвестиции (включая кредитные линии). Объем производства продукции превысил 5,8 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 2,0 млрд рублей. Более 60 % продукции поставлено на экспорт.

В эксплуатацию введены 74 новых производства, 13 из которых – в 2020 году. Это производство пероральных противоопухолевых лекарственных средств; производство высокоточного, высокопрочного чугунного литья на Минском моторном заводе в Столбцах; производство оптоэлектронной техники на базе тепловизионных и лазерных систем на «ММЗ имени Вавилова»; производство металлического листа и белой жести в Миорах и другие.

Среди значимых проектов госпрограммы можно назвать производство оптических компонентов и лазерных систем с диодной накачкой нового поколения в Институте физики НАН Беларуси, создание инновационно-промышленного кластера высоких технологий на «АДАНИ», организацию производства по сборке легковых автомобилей на БЕЛДЖИ; создание производства стерильной рассыпки антибиотиков на Борисовском заводе медпрепаратов, организацию производства сортового проката в Жлобине на БМЗ; БелАЭС и др.

В целом, по итогам реализации ГПИР создано более 11-ти тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест (при задании чуть более 10-ти), а доля экспорта высокотехнологичной и наукоемкой продукции по итогам января-ноября 2020 года составила более 38% (при задании 33%). Также по оценке ГКНТ прогнозируется выполнение показателя «удельный вес инновационно-активных организаций» на уровне задания, то есть 26%.

В 2020 году в рамках государственных, отраслевых и региональной научно-технической программы выполнялось более 540 заданий. Учеными и специалистами разработано и доведено до стадии практического применения 1157 новшеств (увеличение с 2019 года – на 35%), в том числе: 57 видов машин, оборудования, приборов, инструментов; 27 новых материалов, веществ, продуктов питания; 67 технологических процессов и другое. В 2020 году по завершенным разработкам получено 30 охранных документов на результаты НТД, подано 40 заявок на патентование изобретений, заключено 2 лицензионных договора.

К числу наиболее перспективных разработок можно отнести следующие: городской низкопольный автобус нового поколения с усовершенствованным салоном для быстрой посадки-высадки пассажиров и высоким уровнем экологичности; комбайн зерноуборочный самоходный с роторной схемой обмолота и сепарации с более мощным двигателем; метод диагностики рака желудка, который повысит эффективность диагностики и увеличит долю выявленных случаев раннего рака желудка на 30%; программное обеспечение интеллектуального прогнозирования рисков развития рецидивов костных сарком у детей и взрослых; метод лечения пациентов с хроническим лимфолейкозом, программно-аппаратный комплекс контроля защищенности информации в волоконно-оптических линиях связи «Мангуст» и др.

Общая стоимость реализованной продукции научно-технической продукции превысила 1 млрд 240 млн рублей. При этом бюджетные затраты на разработки, на основе которых создана и реализована эта продукция, не превысили 70 млн рублей. По сравнению с 2019 годом, объем реализованной продукции в ценах соответствующих периодов увеличился на 17%. Объем экспорта также увеличился на 17%.