С учетом индекса потребительских цен в январе 2021 года размер минимальной заработной платы и денежных доходов населения индексироваться не будет. Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты.

Как известно, индексация производится, если индекс потребительских цен, исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации, превысит пятипроцентный порог.

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за январь 2021 г. к декабрю 2020 г. составил 101,1%.

Поскольку индекс потребительских цен за январь 2021 г. не превысил пятипроцентного порога к месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума (ноябрь 2020 г.), денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за январь 2021 г. не подлежат.

В то же время, поскольку с 1 января 2021 г. пересмотрены размеры базовой ставки и базовой величины, индексация денежных доходов, установленных от базовой величины и базовой ставки, за январь 2021 г. произведена в виде единовременного пересмотра.

С 1 января 2021 г. пересмотрена величина минимальной заработной платы – она установлена в размере 400 рублей.

Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

В соответствии с указом № 55 от 28 января 2006 г. норматив индексации денежных доходов за январь 2021 г. составляет 262 рубля 87 копеек.