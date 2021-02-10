На Мозырском НПЗ завершается вывод на технологический режим новой установки производства водорода. Об этом пишет портал belchemoil.by.

Согласно информации, основные пусковые работы начались на объекте во второй половине декабря 2020 года. Своеобразной точкой отсчета этого процесса стали пусконаладочные работы в компрессорной УПВ, где постепенно оживало дорогостоящее импортное оборудование. Этому содействовал инженер по монтажу и пусконаладке компании SIAD Роберто Пальялунга, который приехал на Мозырский НПЗ для проведения обкатки трех компрессоров природного газа.

Впервые Роберто Пальялунга побывал на заводе, когда компрессоры из Италии только доставили на строительную площадку, а затем начали извлекать из контейнеров. С участием зарубежного инженера проводились работы по установке оборудования на постаменты, а затем и выравнивание.

В дальнейшем представитель иностранной компании помогал в проведении предварительной пусконаладки компрессоров, когда в качестве обкаточного сырья использовался азот, в подключении их к различным системам «жизнеобеспечения»: КИП, охлаждение, маслоподача и другое. Затем были проверка функционирования всех блоков и узлов оборудования и получение подтверждения рабочего состояния компрессоров.

В декабре 2020 года Роберто Пальялунга отметил, что это завершающая часть его работы на предприятии, так как поставлена задача пустить и обкатать компрессоры уже на природном газе.

Для обкатки каждого компрессора потребовалось не менее 72 часов (допускается одновременная обкатка двух компрессоров с нахождением третьего в резерве, но при этом каждый должен обкатываться с учетом его производительности). Однако и после проведения процедуры обкатки компрессоры не остановили. По словам Роберто Пальялунга, это было необходимо для того, чтобы проверить все рабочие характеристики оборудования, убедиться в его устойчивой работе.

Затем по результатам проведенной работы был выписан сертификат об успешной обкатке компрессоров, который компания SIAD передала ОАО «Мозырский НПЗ».

Параллельно с этими работами на УПВ приняли водород (он был подан с действующей установки производства водорода нефтехимического производства), чтобы обкатать циркуляционные компрессоры, закупленные предприятием в Германии. С участием специалиста фирмы — изготовителя оборудования — эти компрессоры также были успешно пущены и обкатаны.

На следующем этапе на установку подали топливный газ.

Кульминационным моментом пусконаладочных операций стал розжиг 19 декабря пилотных форсунок в технологической печи Н-201 с включением в работу воздуходувки. Спустя некоторое время аналогичная операция с успехом осуществилась и на печи Н-101, где были зажжены все пилотные форсунки.

После этого персонал УПВ совместно с представителями специализированной организации ООО НПК «Сфера промышленной безопасности» закачали щелочной раствор в деаэратор D-102, провели процедуру щелочения и промывки котлов WHB-201 и WHB-101, а затем приступили к сушке футеровки печей Н-201 и Н-101. Все выявляемые при этом замечания дистанционно устранялись с лицензиарами процесса. В первой декаде января 2021 года сушка футеровки печей благополучно завершилась. Это позволило после новогодних праздников подать на установку пар высокого давления и приступить к пусковым операциям с получением неочищенного водорода.

В это же время в ОАО «Мозырский НПЗ» прибыли представители немецкой транснациональной химической компании LINDE AG, которая является одним из ведущих мировых производителей газов промышленного и медицинского назначения. Ее специалисты осуществили окончательную наладку систем автоматизации и КИП блока короткоцикловой адсорбции УПВ ППТНО, после чего состоялся запуск блока КЦА с получением продуктового водорода.

Это был заключительный этап пуска одной из двух секций установки производства водорода с последующим выводом ее на технологический режим.