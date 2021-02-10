В 2020 году внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 61 659,3 млн долларов США, сократившись на 14,9%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт за 2020 год составил 29 040,5 млн долларов, что на 11,9% меньше к уровню 2019 года, импорт 32 618,8 млн долларов, или на 17,4% меньше.

По итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 0,4%, импорт – на 9,5%. Средние цены экспорта снизились на 11,5%, импорта – на 8,7%.