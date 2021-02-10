12 марта состоится XVII Международная научно-практическая конференция «Управление информационными ресурсами», организатором которой выступает Академия управления при президенте.

Как сообщается на сайте учреждения образования, дискуссии на конференции будут вестись по следующим секциям: проблемы цифровой трансформации; современные образовательные технологии подготовки управленческих кадров; обеспечение безопасности инфраструктуры информационных ресурсов; моделирование в экономике и управлении; информационные системы в экономике, управлении и социальной сфере.

Рабочие языки мероприятия – белорусский, русский, английский.

Пленарное заседание будет организовано в онлайн-режиме, а работа в секциях – в заочном.

Для участия в конференции необходимо до 19 февраля 2021 года на сайте заполнить регистрационную анкету и присоединить файл тезисов (имя прикрепляемого файла должно содержать фамилию автора).

Ознакомиться подробнее о требованиях к участникам и условиях проведения можно здесь.