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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ПОСТАВИТ 29 КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ ДЛЯ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ РОССИИ


17:20 10.02.2021

ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» поставит в ближайшие месяцы 29 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн для горнодобывающего предприятия АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, три 220-тонника БЕЛАЗ-75306 в конце января уже отгружены компанией в адрес Кедровского угольного разреза. На февраль-апрель для предприятий одной из крупнейших угольных компаний России планируется поставка еще 26 единиц 220-тонных «БЕЛАЗов».

БЕЛАЗ сотрудничает с компанией «Кузбассразрезуголь» вот уже более полувека. Все эти десятилетия отмечены тесным и плодотворным партнерством. В ряду технологического транспорта (а это более 500 единиц), который эксплуатируется на добывающих разрезах компании, доминирующая роль принадлежит именно технике производства ОАО «БЕЛАЗ».

Парк карьерных самосвалов АО «УК «Кузбассразрезуголь» более чем на 90% состоит из «БЕЛАЗов» грузоподъемностью от 45 до 360 тонн.

Также на предприятиях флагманской угольной компании Кемеровской области работают машины марки «БЕЛАЗ», обслуживающие горно-транспортные работы, и спецтехника (поливооросительные машины, тягачи-буксировщики, погрузчики, бульдозеры).
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