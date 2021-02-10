ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ИНФЛЯЦИЯ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛА 1,1%, ГОДОВАЯ – РАЗОГНАЛАСЬ ДО 7,7%


17:12 10.02.2021

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,1%, с январем 2020 г. – 107,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, цены на продовольственные товары в январе текущего года выросли по сравнению с декабрем прошлого года на 1,5%, к январю 2020 года - на 6,6%.

Непродовольственные товары подорожали к декабрю на 1,3%, по сравнению с январем 2020 года – на 8,7%.

Тарифы на услуги повысились на 0,3% и на 8,0% соответственно.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101%.

Напомним, инфляция в Беларуси в 2020 году подскочила до 7,4%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2021
валюта курс
EUR 3.1422
USD 2.5997
RUB 3.5103
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1256 -0.0166
USD 2.5783 -0.0214
RUB 3.4912 -0.0191
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1230 3.1280
USD 2.5750 2.5780
RUB 3.4820 3.4920
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2150
EUR/RUB 89.4000 89.9000
USD/RUB 73.8000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте