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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ИНФЛЯЦИЯ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛА 1,1%, ГОДОВАЯ – РАЗОГНАЛАСЬ ДО 7,7%
17:12 10.02.2021
В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,1%, с январем 2020 г. – 107,7%.
Как сообщает Национальный статкомитет, цены на продовольственные товары в январе текущего года выросли по сравнению с декабрем прошлого года на 1,5%, к январю 2020 года - на 6,6%.
Непродовольственные товары подорожали к декабрю на 1,3%, по сравнению с январем 2020 года – на 8,7%.
Тарифы на услуги повысились на 0,3% и на 8,0% соответственно.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101%.
Напомним, инфляция в Беларуси в 2020 году подскочила до 7,4%.
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