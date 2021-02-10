В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,1%, с январем 2020 г. – 107,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, цены на продовольственные товары в январе текущего года выросли по сравнению с декабрем прошлого года на 1,5%, к январю 2020 года - на 6,6%.

Непродовольственные товары подорожали к декабрю на 1,3%, по сравнению с январем 2020 года – на 8,7%.

Тарифы на услуги повысились на 0,3% и на 8,0% соответственно.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101%.

Напомним, инфляция в Беларуси в 2020 году подскочила до 7,4%.