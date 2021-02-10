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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» ЗА СЧЕТ КОМПЛЕКСА МЕР ПОЛУЧИЛО ГОДОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В 4,2 МЛН РУБЛЕЙ
16:20 10.02.2021
Входящая в состав холдинга «БЦК» компания «Красносельскстройматериалы» за счет новых подходов получила годовой экономический эффект в 4,2 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках программы снижения себестоимости продукции ОАО «Красносельскстройматериалы» используется продуманный комплекс мер. В частности, при производстве цемента начато использование высокоалюминатной глины собственного месторождения, что позволило заместить закупаемую по импорту золошлаковую смесь.
Также увеличено использование угольного топлива при обжиге извести, доля использования которого достигла 85% в структуре топливного баланса. Оптимизировано использование сырьевых компонентов при производстве блоков из ячеистого бетона, что позволило снизить их себестоимость за счет уменьшения норм расхода цемента, извести и тепловой энергии.
В филиале № 1 «Цементный завод» при наработке сырьевой муки для производства цемента хороший экономический эффект достигнут благодаря отказу от такого звена, как элеватор возврата крупки – в результате предприятие сэкономило на потребляемой электроэнергии и ремонте.
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