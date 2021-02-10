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ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ОТГРУЗКИ ДО 54,3%


15:40 10.02.2021

Минский тракторный завод в 2020 году увеличил удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгрузки до 54,3%, сообщает пресс-служба ОАО «Минский тракторный завод».

«Удельный вес инновационной продукции является важнейшим показателем для современного предприятия. У нас это значит, что каждый второй выпущенный трактор – из новой линейки или модернизированный. Для сравнения: годом ранее удельный вес инновационной продукции составлял 42,1%», - заявил заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по финансовым и экономическим вопросам Дмитрий Морозов.

По его словам, МТЗ в 2020 году произвел продукции почти на 1,7 миллиарда рублей. Темп роста объема производства в действующих ценах составил 112,5%.

Дмитрий Морозов также отметил увеличение рентабельности продаж: с 10,4% в 2019 году до 15,5% в 2020 году. При этом прибыль от реализации продукции составила порядка 290 миллионов рублей, что на 62,7% выше, чем в 2019 году; прибыль от текущей деятельности превысила 235 миллионов рублей; чистая прибыль получена в размере 6,9 миллиона рублей.

Он подчеркнул, что на МТЗ темп роста выручки на одного работающего превышает темп роста заработной платы. В 2020 году среднемесячная зарплата по предприятию составила 1,4 тысячи рублей.
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