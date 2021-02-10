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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛОРУСНЕФТЬ» РАСШИРЯЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ PLUG&PERF
15:12 10.02.2021
Компания «Белоруснефть» завершила комплекс работ на скважине № 68 Северо-Домановичского месторождения.
Как пишет портал neft.by, это четвертая горизонтальная скважина, осваивали которую методом многостадийного гидроразрыва пласта по технологии Plug&Perf.
Всего на этапе освоения выполнено 8 стадий ГРП. В скважину закачано 4 500 кубометров жидкости разрыва и 920 тонн проппанта. Скважина выходит на устойчивый режим работы. Этот же перспективный метод специалисты «Белоруснефти» применяют и на новом объекте Мармовичской площади – при освоении скважины № 9100.
Внедрение технологии Plug&Perf на белорусских месторождениях набирает обороты. За первые полтора месяца 2021 года планируется закачать в четыре скважины 3 600 тонн проппанта. Это более 50 % от всего объема проппанта, закачанного в скважины «Белоруснефти» в 2020 году.
В 2021 году методом многостадийного ГРП по технологии Plug&Perf планируется освоить 10 горизонтальных скважин.
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