Компания «Белоруснефть» завершила комплекс работ на скважине № 68 Северо-Домановичского месторождения.

Как пишет портал neft.by, это четвертая горизонтальная скважина, осваивали которую методом многостадийного гидроразрыва пласта по технологии Plug&Perf.

Всего на этапе освоения выполнено 8 стадий ГРП. В скважину закачано 4 500 кубометров жидкости разрыва и 920 тонн проппанта. Скважина выходит на устойчивый режим работы. Этот же перспективный метод специалисты «Белоруснефти» применяют и на новом объекте Мармовичской площади – при освоении скважины № 9100.

Внедрение технологии Plug&Perf на белорусских месторождениях набирает обороты. За первые полтора месяца 2021 года планируется закачать в четыре скважины 3 600 тонн проппанта. Это более 50 % от всего объема проппанта, закачанного в скважины «Белоруснефти» в 2020 году.

В 2021 году методом многостадийного ГРП по технологии Plug&Perf планируется освоить 10 горизонтальных скважин.