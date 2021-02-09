Ученые БГУ разработали уникальные ультразвуковые счетчики газа для промышленных предприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, работы выполнены сотрудниками лаборатории информационно-измерительных систем НИИ ПФП А.Н. Севченко под руководством заведующего лабораторией Анатолия Романова.

Счетчики предназначены для измерения и коммерческого учета расхода природного газа на промышленных производствах. До настоящего времени предприятия Беларуси использовали в основном механические счетчики газа. Ультразвуковые превосходят их в долговечности и точности измерений.

Устройство состоит из электронного вычислителя и герметичного измерительного канала с установленными в нем ультразвуковыми датчиками. Информация о текущем использовании и объеме газа отображается на жидкокристаллическом дисплее и сохраняется на энергонезависимой карте памяти. Дополнительно в прибор встроены датчики температуры и давления, а также корректировщик расхода газа.

Линейка счетчиков имеет пять размерных моделей для разных диаметров трубопровода. Срок эксплуатации приборов – более 10 лет.

На белорусском и российском рынке прибор появится в ближайшие месяцы. Серийный выпуск ультразвуковых счетчиков налажен на Брестском предприятии «РУСБЕЛГАЗ».

Напомним, с 2015 года по разработкам ученых БГУ запущено производство бытовых ультразвуковых счетчиков для учета природного газа, потребляемого жилыми и общественными зданиями.