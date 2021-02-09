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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СОСТАВЯТ РЭНКИНГ ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВ


14:27 10.02.2021

В Беларуси составят рэнкинг агентств по работе и онлайн-продвижению. Старт заявок объявил проект «Рейтинг Байнета».

Согласно информации, результаты исследований сразу в 7 отраслях будут подведены до конца весны 2021 года. Заказчики интернет-услуг смогут оценить эффективность работы текущих подрядчиков и потенциальных партнеров по основным бизнес-показателям.

В частности, стартуют следующие рэнкинги: рейтинг web-разработчиков (в том числе отраслевые рейтинги web-студий), рейтинг SEO-компаний, PR-агентств, агентств по контекстной рекламе, digital-агентств, SMM-агентств и агентств по удовлетворенности клиентов.

Кроме того, пройдут конкурс сайтов и конкурс PR-проектов, по результатам которых будут составлены рейтинги креативности web-студий и PR-агентств.

Каждый рэнкинг будет составляться по международной методологии, которую признают все участники исследований. Среди основных показателей - масштаб компании, количество и качество реализованных проектов за 2020 год, финансовая эффективность работы. Также будут учитываться индивидуальные характеристики и специфика работы в конкретных сегментах рынка.

«Бизнес в Беларуси в прошлом году столкнулся с рядом вызовов, связанными с коронакризисом, а также нестабильной политической и экономической ситуациями. С одной стороны, эти события заставили более активно инвестировать в онлайн-технологии, с другой - оптимизировать затраты и сокращать расходы», - отметила руководитель проекта «Рейтинг Байнета» Анна Ходанович. - Однако интернет остается основным каналом коммуникации с потребителем и инструментом продвижения бизнеса. Конкуренция в интернете увеличивается, и на этом фоне растет востребованность в качественных услугах интернет-агентств».

«Рейтинг Байнета» — независимый и неаффилированный проект, который ежегодно составляет рейтинги интернет-агентств в различных отраслях. Цель – проанализировать и обнародовать актуальную информацию о состоянии рынка, трендах в различных сегментах, уровне креативности и удовлетворенности заказчиков интернет-услуг, представленных в Беларуси. Подробности участия в конкурсах, а также итоги исследований предыдущих годов можно найти на сайте проекта.
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