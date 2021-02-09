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ЭКОНОМИКА РБ


ГЕНПРОКУРАТУРА ИНИЦИИРОВАЛА КОРРЕКТИРОВКУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗЛИШНИХ ТРАТ В ГОСЗАКУПКАХ


14:04 10.02.2021

Генпрокуратура инициировала корректировку законодательства для исключения излишних трат в госзакупках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, со вступлением в силу постановления Совмина № 395 от 15.06.2019 года участились закупки компьютеров собственного производства с применением 25-процентной преференциальной поправки, предоставляемой организациям, в которых количество инвалидов составляет не менее 50% от списочной численности работников.

С учетом этого Генпрокуратура в 2020 году организовала проверку обоснованности применения преференциальных поправок в закупках компьютеров и моноблоков.

Так, при изготовлении компьютеров в Беларуси используются, как правило, иностранные комплектующие, отдельные из которых классифицируются по аналогичной позиции Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

В связи с этим для получения сертификата продукции собственного производства на компьютерную технику доля добавленной стоимости, создаваемой национальным производителем, должна составлять не менее 30% в отпускной цене товара.

Как показала проверка, для выполнения такого критерия некоторые предприятия закладывали в стоимость готового изделия высокую прибыль – около 50% от стоимости комплектующих. Их следующий шаг – получение сертификата, а затем и льгот при участии в госзакупках. При этом рост цены впоследствии компенсировала преференциальная поправка.

Выявлены манипуляции и со стоимостью закупаемых комплектующих.

В целях предупреждения возможных злоупотреблений с сертификатами, участия в процедуре посреднических структур, а также исключения излишних трат бюджетных средств Генпрокуратура направила в правительство предложения по корректировке нормативных правовых актов.

В результате постановлением Совмина № 712 от 07.12.2020 внесены изменения в Положение об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства, утвержденное постановлением правительства № 1817 от 17 декабря 2001 г., в части основания отнесения компьютерной техники к самостоятельно изготовленным изделиям.

В настоящее время рассматриваются варианты дополнительной корректировки порядка подтверждения права на преференциальную поправку.
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