Конкурс социальных проектов Social Weekend открыл 16-й сезон, в рамках которого А1 учредил новую «Зеленую номинацию» для поддержки экологических инициатив.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, прием заявок на участие идет до 28 февраля.

«Зеленая номинация А1» создана специально для того, чтобы поощрить и помочь воплотить в жизнь проекты экологической направленности. С 2020 года в А1 официально утверждена экополитика на ближайшие пять лет – принципы и обязательства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, которые распространяются на все аспекты деятельности компании.

«Мы рады наблюдать, как развивается Social Weekend и как расширяется тематика социальных проектов. Нам хочется поддержать участников, увлеченных идеей бережного отношения к природе, потому что экологичный образ жизни – одно из приоритетных направлений A1 Green в сфере корпоративной социальной ответственности нашей компании. «Зеленая номинация А1» – наш выбор в пользу креативных идей и заботы о будущем», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

Среди инициатив A1 Green, над которыми уже ведется работа: сокращение автопарка эксплуатируемых автомобилей, оптимизация раздельного сбора мусора в офисах и центрах продаж и обслуживания клиентов, перевод внутреннего и внешнего документооборота в электронный формат. До 2025 годы компания планирует развивать три основных направления: энергоэффективность, сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу и снижение мусорного следа.

А1 уже несколько лет поддерживает крупнейший в Беларуси конкурс социальных проектов, победители которого могут получить от меценатов и компаний финансирование на реализацию своих идей. Ранее компания отметила и поддержала проект по реконструкции минской набережной «Купальскі бераг» и проект «Метаморфозы города» к 100-летию творческого объединения УНОВИС. Благодаря содействию А1 было создано и обучающее приложение для детей с аутизмом по уникальной методике - ABA coach, а в Молодечно появилась «Улица стрит-фуда».

Создание «Зеленой номинации А1» дает участникам 16-го сезона Social Weekend дополнительный шанс получить поддержку в реализации проектов, которые привлекут внимание людей к теме экологии.