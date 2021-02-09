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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ ЦИКЛ ВЕБИНАРОВ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ РФ
13:39 10.02.2021
В Беларуси стартует цикл вебинаров об особенностях участия в электронных закупках Российской Федерации, которые организует Образовательный центр Национального центра маркетинга.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен, первый вебинар из цикла «Электронные закупки в Российской Федерации: практика участия» состоится 12 февраля 2021 года.
Вебинар проводится в целях информационной поддержки экспортеров, заинтересованных в работе на рынке Российской Федерации и активном использовании возможностей электронной торговли.
Спикерами выступят специалисты ведущих электронных торговых площадок Российской Федерации, а также специалисты Национального центра маркетинга.
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: структура информационной системы регулируемых закупок и коммерческих торгов; возможности регистрации и аккредитации (специфика государственных закупок и закупок госкорпораций); отличия нормативного регулирования закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ; электронные процедуры закупок и электронная цифровая подпись.
Кроме того, речь пойдет о работе и функционале электронных торговых площадок, основных правилах участия, а также о проблемных вопросах и ошибках поставщиков.
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться (участие бесплатное, количество мест ограничено).
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