В Беларуси стартует цикл вебинаров об особенностях участия в электронных закупках Российской Федерации, которые организует Образовательный центр Национального центра маркетинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен, первый вебинар из цикла «Электронные закупки в Российской Федерации: практика участия» состоится 12 февраля 2021 года.

Вебинар проводится в целях информационной поддержки экспортеров, заинтересованных в работе на рынке Российской Федерации и активном использовании возможностей электронной торговли.

Спикерами выступят специалисты ведущих электронных торговых площадок Российской Федерации, а также специалисты Национального центра маркетинга.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: структура информационной системы регулируемых закупок и коммерческих торгов; возможности регистрации и аккредитации (специфика государственных закупок и закупок госкорпораций); отличия нормативного регулирования закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ; электронные процедуры закупок и электронная цифровая подпись.

Кроме того, речь пойдет о работе и функционале электронных торговых площадок, основных правилах участия, а также о проблемных вопросах и ошибках поставщиков.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться (участие бесплатное, количество мест ограничено).