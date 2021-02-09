Количество туристов в Полесском радиационно-экологическом заповеднике в 2020 году уменьшилось по сравнению с 2019 годом почти на 40%.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС, это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, а также ограничениями посещений заповедника в пожароопасный период. Между тем на фоне общего спада активности в туристической отрасли полученный результат можно считать удовлетворительным. В основном интерес к достопримечательностям уникальной территории проявляли посетители из Беларуси и соседних России, Польши, Литвы.

Деятельность заповедника в сфере туризма постоянно развивается, внедряются новые технологии. Так, специалистами разработан виртуальный тур по маршруту на территории заповедника. В сложившейся ситуации это позволит более широкому кругу интересующихся ознакомиться с уникальным природным комплексом Белорусского Полесья.

Виртуальный тур для всех желающих доступен на сайте заповедника в разделе «3D-тур». Маршрут начинается на контрольно-пропускном пункте «Бабчин». По пути следования – корпус научной части, бывший дом культуры, пожарно-химическая станция со специальной техникой, пункт санитарной обработки, экспериментальная пчелопасека, загон для лошадей, которых разводят в заповеднике, оставленные после эвакуации в 1986 г. деревенские «хаты» жителей Бабчина.

В настоящее время в заповеднике проводятся научно-познавательные экскурсии по семи маршрутам.

СПРАВКА: Полесский государственный радиационно-экологический заповедник оказывает услуги по проведению информационно-экологических, просветительских, научно-познавательных и учебных экскурсий на территории белорусского сектора зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. После принятия указа № 431 от 6 ноября 2018 г. заповедник стал развивать новые виды деятельности, в том числе и туризм. На территории заповедной зоны – это обустройство информационно-экологических маршрутов; проведение информационно-экологических, просветительских, научно-познавательных и учебных экскурсий. На территории экспериментально-хозяйственной зоны – туризм.

По результатам за 2019 г., заповедник с экскурсиями посетили 82 группы, это более 600 человек из 30 стран. Большего всего туристов было из Беларуси и стран-соседок – Польши и России. Побывали в заповеднике и иностранные граждане из стран с других континентов, например, Аргентины, Австралии, Гонконга, Индонезии, Новой Зеландии, США и др.