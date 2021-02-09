Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 февраля 2021 года выросло до 261,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 261 тыс. 859 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 250 тыс. 078 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2014 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1811 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1799 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 13 тыс. 288 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 607 тыс. 072 теста.