В РУП «Институт мясо-молочной промышленности» НАН Беларуси 9 февраля 2021 года состоялось открытие пилотного инновационного объекта «Научно-экспериментальное производство сухих молочных продуктов и ингредиентов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в рамках реализации проекта создана не только опытно-промышленная площадка для апробации результатов научных исследований для научного сопровождения молокоперерабатывающей отрасли, но и малотоннажное производство специализированных сухих молочных продуктов (в том числе для детей больных фенилкетонурией), сухих смесей для мороженого (в том числе с пониженным содержанием сахара), импортозамещающих пищевых добавок для мясной и молочной промышленности. Кроме того, созданная инновационная база будет использоваться для практического обучения современным процессам мембранного концентрирования, электродиализа и сушки молочного сырья специалистов молокоперерабатывающих предприятий, учащихся колледжей и студентов ВУЗов аграрного профиля.

Директор Института мясо-молочной промышленности Алексей Мелещеня подчеркнул, что для ученых очень важно иметь свою экспериментальную научную базу.

"Мы можем все задумки оперативно воплощать в жизнь, а не ждать, пока получим доступ к отработке технологии на предприятиях. Специфика такого производства в том, что оно позволяет изготавливать небольшие партии. Крупным заводам это невыгодно. Что касается продукции для больных фенилкетонурией, импортные товары сегодня в 2,5 раза дороже. Так что мы будем выполнять еще и своеобразную социальную функцию", - отметил Алексей Мелещеня.

В целом запуск и функционирование нового объекта в РУП «Институт мясо-молочной промышленности» будет способствовать дальнейшему развитию молокоперерабатывающей отрасли нашей республики, обеспечит интеграцию трех ключевых аспектов в развитии инновационной экономики: науку, производство и образование. Данный объект в качестве инновационной инфраструктуры направлен на научное сопровождение экспортоориентированной молочной отрасли и является вкладом НАН Беларуси в достижение запланированных параметров программы социально-экономического развития республики до 2025 года.