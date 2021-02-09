В республиканском удостоверяющем центре состоялась церемония вручения памятного сертификата владельцу 900-тысячного ключа электронной цифровой подписи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг (НЦЭУ), им стала индивидуальный предприниматель из Минска Анастасия Ясковец.

К выпуску 900-тысячного ключа электронной цифровой подписи Беларусь прошла путь в несколько лет, отметил на церемонии первый заместитель директора НЦЭУ Сергей Руднев.

«Если в 2014 году электронные цифровые подписи были в новинку для населения и бизнеса, то сегодня ЭЦП – это обычное явление. Благодаря электронной цифровой подписи бизнес может очень эффективно взаимодействовать с государством и не тратить время на посещение различных государственных офисов. Например, для подачи налоговой декларации и различных документов в Фонд социальной защиты населения, а также в другие государственные органы», - сказал он.

Сегодня бизнес активно использует ЭЦП. В прошлом году Национальным центром электронных услуг разработаны новые сервисы – вы можете продлить сертификат ЭЦП, срок действия которого истекает, онлайн.

По словам заместителя директора НЦЭУ по коммерческим вопросам Натальи Кочиной, в четвертом квартале 2020 года центр запустил сервисы по удаленному продлению сертификата открытого ключа. И стало, действительно, намного удобнее продлевать сертификат ЭЦП как гражданам и индивидуальным предпринимателям, так и представителям юридических лиц.

С момента запуска сервисов по дистанционному продлению сертификата ЭЦП ими воспользовались более 2,5 тысяч владельцев электронной цифровой подписи, в том числе более 500 владельцев – в январе 2021 года.