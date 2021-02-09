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ЭКОНОМИКА РБ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ ОБСУДЯТ НА СЕМИНАРЕ В ПИНСКЕ
11:33 10.02.2021
12 февраля 2021 года в Пинске состоится семинар на тему «Современные тенденции и актуальные вопросы налогообложения в 2021 году», организованный РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, на семинаре будут освещаться такие вопросы, как порядок исчисления и уплаты НДС в 2021 году, налог на недвижимость, земельный налог, арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
Кроме того, речь пойдет о транспортном налоге, налоге на прибыль в 2021 году (обзор основных изменений), а также о подоходном налоге с физических лиц.
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