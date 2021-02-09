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ЭКОНОМИКА РБ


ММЗ РАЗРАБАТЫВАЕТ КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ КОНЦЕРНУ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ТРАКТОРА «АГРОМАШ-85ТК»


10:41 10.02.2021

Минский моторный завод реализует новый перспективный проект с крупнейшей российской машиностроительно-индустриальной группой «Концерн «Тракторные заводы» по установке белорусского двигателя на трактор «Агромаш-85ТК».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», концерн «Тракторные заводы» сделал заявку о проработке возможности установки минского двигателя на трактор «Агромаш-85ТК», который планируется выпускать в больших объемах. Раньше трактор комплектовался дизелями Владимирского моторо-тракторного завода. Заказчик предъявил ряд специфических требований к характеристикам двигателя: при мощности 84 л. с. частота вращения – 2100 об/мин, запас крутящего момента 30%, в то время как типичные показатели для моторов ММЗ – 2200, 2400, 1800 об/мин и 15-20%. Это означает, что требуется разработка новой модификации двигателя.

В качестве базового выбран двигатель Д-245S3АМ. Начато проведение комплексных мероприятий по адаптации двигателя к конкретным техническим параметрам, что повлекло разработку новых исполнений оригинальных запчастей: топливного насоса, форсунок и многих других. Работы проведены в кратчайший период и потребовали новаторства и конструкторского мастерства специалистов, но в целом создание новой модификации мотора близится к завершающей стадии, составляются программа и методика его испытаний в боксах. Заказчику отправлена 3D-модель двигателя для проведения на ее основе компоновки моторного отсека трактора, процесс сопровождается совместными консультациями специалистов обеих компаний.

В текущем году КТЗ по уже согласованным на сегодня ценам намерен приобрести два образца нового двигателя, провести их испытания в составе техники. В дальнейшем концерн планирует брать у ММЗ моторы в возрастающих количествах и к 2025 году выйти на уровень до 2,5 тысяч моторов.
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