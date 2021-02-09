За январь цены на лекарства в Беларуси повысились от 5% до 10% по целому ряду позиций. Об этом свидетельствует проведенный Федерацией профсоюзов Беларуси (ФПБ) мониторинг.

Как сообщает сайт ФПБ, на постоянном контроле у профсоюзных специалистов 50 наименований лекарственных препаратов в 70 аптеках.

С марта прошлого года в связи с непростой эпидемиологической ситуацией под особо пристальным вниманием профсоюзов – стоимость лекарств, необходимых для профилактики и лечения респираторных и вирусных заболеваний. В этой группе рост цен за последний месяц зафиксирован практически на все: из 44 позиций подорожали 42. Причем в большинстве случаев повышение составило более 5%.

Для такого небольшого периода это достаточно серьезный рост. Производители и розница объясняют его многими факторами. В том числе и введением с 1 января ставки НДС в размере 10% на лекарственные средства и медицинские изделия.

«По прогнозам правительства, инфляция в этом году не должна превысить 5%. Но уже сейчас видно, что всего за один месяц цены выросли не только на лекарственные средства, но и на жилищно-коммунальные услуги, ряд продуктов питания. При этом реальные доходы населения увеличились незначительно», – отмечают в Федерации профсоюзов.

В связи с этим профсоюзы намерены предложить правительству рассмотреть вопрос о снижении ставки НДС на лекарственные средства и медицинские изделия. Или предусмотреть возможность введения ценового регулирования на наиболее востребованные препараты в период сложной эпидемиологической ситуации, чтобы не допустить спекуляций на фармакологическом рынке. Одновременно профсоюзы предлагают всем участникам этого рынка рассмотреть возможность введения дополнительных акций и предоставления скидок на лекарственные средства и медицинские изделия для социально незащищенных слоев населения.