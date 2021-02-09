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ЭКОНОМИКА РБ


"СЕРВОЛЮКС" ВЫДЕЛИЛ ИT-СЕКТОР В ОТДЕЛЬНУЮ СТРУКТУРУ


10:09 10.02.2021

СЗАО "Серволюкс" создало на базе ИT-сектора новое подразделение ЗАО «Серволюкс Технолоджис» - разработчика программного обеспечения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СЗАО "Серволюкс", деятельность ЗАО “Серволюкс Технолоджис” в первую очередь направлена на эффективное ИТ-сопровождение бизнес-процессов Группы компаний «Серволюкс». Однако технические наработки и решения позволили создать платформу для инноваций и трансформации в агробизнесе. Практический опыт подразделения включает: проекты в области разработки, эксплуатации и внедрения локальных (оn-premises) и облачных сервисов; обеспечение технической и методологической поддержки агропромышленных и сельскохозяйственных международных холдингов, отдельных пищевых производств, переработчиков, логистических компаний и торговых сетей, специализирующихся на продуктах питания и товарах повседневного спроса (FMCG).

На данный момент на рынке отсутствуют информационные системы, команды и сервисы поддержки, которые учитывают специфику агропромышленных предприятий полного цикла и могут обеспечить трансграничную прослеживаемость пищевой продукции от сырья до реализации готового продукта. Для многонациональных компаний актуальным остается вопрос ведения оперативной хозяйственной деятельности в единой информационной системе.

На первом этапе деятельности “Серволюкс Технолоджис” будут оказываться услуги сторонним организациям по сопровождению процессов разработки, тестирования, доработки, модификации программного обеспечения (программных средств), иных профильных услуг. На втором этапе - осуществляться разработка и реализация собственных программных продуктов. Сфера применения – корпоративное управление, производство, торговля, логистика и др.

Для устранения дефицита в штатном квалифицированном техническом персонале и низком качестве, либо отсутствии вычислительной или сетевой инфраструктуры на предприятиях, компанией будут предложены услуги по компетентной поддержке, сопровождению и эксплуатации программно-аппаратных средств и комплексов, разрабатываемых и внедряемых резидентами ПВТ, в том числе с использованием облачных технологий.

Клиентами компании являются производственные и торговые компании холдинга в Беларуси, России, Украине, а также производственные (продукты питания), сельскохозяйственные предприятия, холдинги, логистические компании, ритейлеры в сфере агропромышленного сектора (птицеводство, производство и переработка комбикормовой, мясной и молочной продукции) на территории стран СНГ. Работа с потенциальными иностранными заказчиками будет способствовать повышению авторитета белорусских ИТ-компаний. Такое сотрудничество позволяет повышать имидж и узнаваемость на мировых рынках высоких технологий.

ЗАО «Серволюкс Технолоджис» - разработчик программного обеспечения, специализируется на программных и программно-аппаратных продуктах, оказании услуг по внедрению и сопровождению информационных систем в сферах агропромышленного и сельскохозяйственного производства, складской и транспортной логистики. В работе применяются 1с, Oscript, Python, PHP и др. Создание новой структурной единицы обусловлено стремлением повысить технологический уровень бизнеса и поддерживать динамику роста. Компания является резидентом ПВТ и в настоящее время насчитывает 70 сотрудников в Могилеве, Минске и Минской области.
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