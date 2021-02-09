За январь 2021 года в Беларуси зарегистрирован 3491 субъект хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 770 юридических лиц и 2721 индивидуальный предприниматель.

Так, в Брестской области зарегистрировано 66 юридических лиц и 346 индивидуальных предпринимателей; в Витебской – 41 юрлицо и 257 ИП; в Гомельской – 48 юрлиц и 310 ИП; в Гродненской– 44 юрлица и 340 ИП; в Минской –132 юрлица и 420 ИП; в Могилевской – 47 юрлиц и 250 ИП; в Минске – 385 юридических лиц и 798 индивидуальных предпринимателей.

Национальный банк, министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минский горисполком (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировали 7 юридических лиц.

При этом в отношении 1892 субъектов хозяйствования (509 юридических лиц и 1383 индивидуальных предпринимателей) начата процедура ликвидации (прекращения деятельности).