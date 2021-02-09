ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОЧТИ 3,5 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, В ОТНОШЕНИИ 1,9 ТЫС. НАЧАТА ПРОЦЕДУРА ЛИКВИДАЦИИ


09:50 10.02.2021

За январь 2021 года в Беларуси зарегистрирован 3491 субъект хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 770 юридических лиц и 2721 индивидуальный предприниматель.

Так, в Брестской области зарегистрировано 66 юридических лиц и 346 индивидуальных предпринимателей; в Витебской – 41 юрлицо и 257 ИП; в Гомельской – 48 юрлиц и 310 ИП; в Гродненской– 44 юрлица и 340 ИП; в Минской –132 юрлица и 420 ИП; в Могилевской – 47 юрлиц и 250 ИП; в Минске – 385 юридических лиц и 798 индивидуальных предпринимателей.

Национальный банк, министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минский горисполком (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировали 7 юридических лиц.

При этом в отношении 1892 субъектов хозяйствования (509 юридических лиц и 1383 индивидуальных предпринимателей) начата процедура ликвидации (прекращения деятельности).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2021
валюта курс
EUR 3.1422
USD 2.5997
RUB 3.5103
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1422 -0.0047
USD 2.5997 -0.0153
RUB 3.5103 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1330 3.1420
USD 2.5900 2.5930
RUB 3.4950 3.5080
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2150
EUR/RUB 89.4000 89.9000
USD/RUB 73.7000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте